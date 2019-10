Les Etats-Unis félicitent la Guinée pour sa conformité au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires

(Agence Ecofin) - La Guinée a fait des progrès significatifs dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la sûreté portuaire. Des efforts salués par les Etats-Unis au cours d’une réunion de travail, le vendredi 27 septembre à Conakry.

A la tête d’une importante délégation des gardes-côtes américains, Alex Karnath a expliqué aux autorités guinéennes, « qu’à la suite des différentes évaluations de toutes ses installations portuaires ainsi que de leurs activités, la Guinée est admise pays conforme aux normes du Code ISPS (International Ship and Port Facility Security) », indique un communiqué du ministère des Transports.

Pour les responsables américains, la Guinée, dont la façade maritime s’étend sur 300 km, a en effet « appliqué avec beaucoup de satisfaction, dans tous ses domaines portuaires, l’ensemble des recommandations formulées au cours de la précédente mission effectuée l’année dernière ».

Pour saluer et encourager les efforts de la Guinée et de ses autorités en faveur de la sécurité et de la sûreté portuaire, la délégation des gardes-côtes américains a procédé à la remise d’un prix spécial à Aboubacar Sylla, ministre des Transports.

En rappel, le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (International Ship and Port Facility Security) a été adopté, le 12 décembre 2002, par la résolution 2 de la Conférence des gouvernements contractants à la Convention internationale pour la Sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), de 1974. C’est une initiative soutenue par les Etats-Unis à la suite des attentats de 2001.



Romuald Ngueyap



