Signature d’un accord de coopération entre Mauritius Ports Authority et Abu Dhabi Ports

(Agence Ecofin) - Mauritius Ports Authority (MPA) et Abu Dhabi Ports ont signé un protocole d'accord visant à mettre en commun leurs compétences afin de renforcer l’industrie du secteur maritime dans l’océan indien. L’accord concerne le développement des infrastructures, la sécurité portuaire, la protection de l’environnement et le développement de l'industrie des croisières.

Le protocole d'accord a été signé, le 1er juillet 2019 à Abu Dhabi, entre le capitaine Mohamed Juma Al Shamisi, PDG d'Abu Dhabi Ports, et Ramalingum Maistry, président de la Mauritius Ports Authority.

En vertu de l’accord, les deux entités exploreront les domaines de collaboration entre les secteurs public et privé, ainsi que les moyens d’assurer la sécurité des passagers, des membres d’équipage, des navires et des installations portuaires.

L'accord prévoit également que les deux ports recherchent l'utilisation la plus efficace des remorqueurs, ainsi que des initiatives de formation pour les officiers de ports et les mécaniciens.

Les deux organisations collaboreront également dans le secteur des croisières en aidant le port de Port Louis à se positionner sur le circuit de l'océan Indien et à attirer les visiteurs potentiels en provenance de la péninsule arabique. En outre, les deux parties souhaitent attirer davantage de lignes de croisière dans la région et explorer de nouvelles routes telles que les Émirats Arabes Unis - Océan Indien et l’Afrique australe et orientale.

Abu Dhabi Ports possède, gère et exploite 11 ports et terminaux aux Émirats Arabes Unis et à l'étranger, tandis que la Mauritius Ports Authority réglemente le secteur portuaire en République de Maurice, y compris sur les Iles Rodrigues.



Romuald Ngueyap