Ghana : le gouvernement approuve un financement de 285 millions de dollars pour 14 réseaux routiers

(Agence Ecofin) - Le ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, a approuvé le vendredi 28 juin, sous condition, un engagement financier pluriannuel de 1 560 551 812,33 GH ¢ (285 millions de dollars) pour le lancement de 14 projets routiers à moyen terme.

La décision d'approuver les projets entraînera la reconstruction, la réhabilitation et la modernisation de réseaux routiers couvrant 381,3 km à travers les régions d'Ashanti, de Brong Ahafo, de l'Est et du Nord du Ghana.

Selon une déclaration publiée le dimanche 30 juin par le département des relations publiques du ministère, l'approbation est soumise à l'article 33 (1) de la loi ghanéenne sur la gestion des finances publiques (loi 921), qui exige une ventilation annuelle des chaque projet ainsi que des informations détaillées sur tous les projets routiers en cours. « L'engagement pluriannuel du ministère des Routes et des Autoroutes sera financé par l'allocation budgétaire à moyen terme, couvrant la période allant de 2019 à 2023. Et selon le bureau du ministre des Finances, le ministère concerné devrait fournir des informations requises, comme stipulé par la loi sur la gestion des finances publiques, au plus tard le 15 juillet 2019 » a ajouté le communiqué.

En plus d'insister sur le strict respect des processus de passation des marchés énoncés dans la loi de 2016 sur les marchés publics (modification) (loi n ° 914), le ministère des Finances a également demandé au ministère des Routes et des Autoroutes de soumettre tous les contrats de projets pour inclusion dans le cadre de dépenses à moyen terme.

Les 14 projets comprennent :

la reconstruction de la route Osiem-Begoro - 24,80 km

la rénovation de la route Kwabeng-Abomosu-Asuom - 41,40 km

la rénovation de la route Anwiankwanta-Obuasi - 30 km

la rénovation de la route Mampong Kofiase - 14 km

la reconstruction de la route Kwabeng Akropong et routes de la ville d’Akropong - 23,3 km

la rénovation de la route Nsuta - Beposo - 7 km

la rénovation de la route Salaga - Bimbilla - 71 km

la rénovation de la route Kwadaso - Trabuom - 30 km

la réhabilitation d’Adankrono - Kade - Nouvelle route Abrrem (Lot 1) 21 km

la réhabilitation d'Adankrono - Kade - Nouvelle route d'Abrrem (Lot 2) 22,4 km

la Mise à niveau de la route Atronie - Mim 17 km

la reconstruction d'Asom - Subi - Route de Kade - 22 km

la reconstruction de la route Akropong - Pramkese - Adankrono - 27,2 km

la modernisation de la route Odumasi - Adenta - Badu - 30,2 km.

Romuald Ngueyap