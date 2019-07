L’entreprise égyptienne, Bavaria et l’allemande Ziegler signent un accord de partenariat pour la fabrication de véhicules de pompiers en Egypte

(Agence Ecofin) - Le Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly a assisté à la signature d'un accord de partenariat entre la société allemande Ziegler et la société égyptienne Bavaria pour la fabrication et l'assemblage de véhicules de pompiers et de véhicules de secours en Égypte.

La signature de l'accord est l’une des retombées de la participation de l'Égypte au forum des affaires arabo-allemandes qui s'est tenu à Berlin (Allemagne) du 25 au 27 juin.

Le contrat a été signé par Nader Riyad, président du groupe Bavaria, et Amir Riyad, vice-président et chef de la direction de Bavaria, en présence du vice-président allemand de Ziegler Paul Rene et des ministres égyptiens des transports, de l'industrie, de l'électricité, du pétrole, de l'investissement et de l'énergie, ainsi que de nombreux décideurs, spécialistes et hommes d’affaires arabes et allemands, d’Allemagne et d’Égypte.

Le nouveau programme de partenariat comprend la production de véhicules de pompiers et de secours pour les aéroports, les tunnels, les chemins de fer, les secteurs industriels et à des fins de protection civile.

Ziegler, la plus grande et la plus ancienne entreprise allemande opérant dans ce domaine, a été fondée en 1908. Bavaria, crée en 1971 est une compagnie spécialisée dans la production, la vente et l'exportation d'extincteurs, d'équipements de sécurité incendie de toutes sortes, conformes aux normes locales et internationales.

Romuald Ngueyap