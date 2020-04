Les ports sud-africains restent ouverts et opérationnels en dépit du confinement

(Agence Ecofin) - Les opérations portuaires et cargo se poursuivent régulièrement dans l’ensemble des huit ports commerciaux d’Afrique du Sud bien que les marchandises essentielles soient désormais prioritaires, a déclaré le ministère des Transports dans un avis diffusé par la South African Maritime Safety Authority (SAMSA) sur son site Internet.

L'avis, daté du 31 mars, visait à dissiper la confusion généralisée parmi les prestataires de services et compagnies maritimes, notamment les miniers en Zambie et en République démocratique du Congo qui craignaient de ne plus être en mesure d'exporter du cuivre et d'autres minéraux via les ports sud-africains.

L’Afrique du Sud allège ainsi une précédente mesure, qui fermait pratiquement tous les ports du pays au commerce extérieur durant la période de 21 jours de confinement débutée le 26 mars en riposte au covid-19, qui a déjà fait 1 353 cas d’infection dont cinq morts, dans le pays.

Romuald Ngueyap

