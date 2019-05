Nigeria : après deux échéances manquées, le gazoduc OB3 devrait entrer en service en septembre prochain  

(Agence Ecofin) - La société nigériane de services pétroliers, Oilserv vient d’annoncer que le gazoduc OB3 sera achevé et entrera en service au mois de septembre 2019. La ligne était initialement prévue pour démarrer fin 2018, puis au second trimestre de cette année.

Ces reports sont dus à une modification de la conception technique de la ligne, explique Emeka Okwuosa, le patron d’Oilserv.

OB3 encore, appelé gazoduc est-ouest, est l’un des sept grands projets prioritaires d'infrastructures du Nigeria. Avec une capacité de 2 milliards de pieds cubes par jour, il permettra d’acheminer le gaz des nouveaux projets vers les centrales thermiques du sud du pays, pour une plus importante production d’électricité.

OB3 est divisé en deux tranches. La première, longue de 67,5 km, a un diamètre de 48 pouces. Sa construction a été réalisée et achevée par Nestoil en mars dernier. Cette tranche commence à Obiafu dans l'Etat de Rivers et s’arrête dans l’Etat voisin de Bayelsa. La seconde tranche fait 67 km de long et est en cours de réalisation par Oilserv.

Olivier de Souza

