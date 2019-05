La Tanzanie et la Zambie vont construire un oléoduc de 1,5 milliard de dollars

(Agence Ecofin) - En Tanzanie, le ministre de l’Energie, Medard Kalemani (photo), a révélé que son pays et la Zambie voisine vont, ensemble, construire un pipeline d’une valeur de 1,5 milliard de dollars, qui reliera Dar es Salam à la ville minière de Ndola, au cœur des vastes gisements de cuivre zambien. Le conduit est prévu pour acheminer des produits pétroliers vers la clientèle industrielle zambienne.

Sachant que la Tanzanie ne produit pas de pétrole, l’une des éventualités les plus probables est que l’huile viendra de l’Ouganda avec qui la Tanzanie développe actuellement un projet d’oléoduc et un autre de gazoduc.

Le ministère tanzanien de l’Energie a, en effet, refusé de fournir des informations techniques sur le projet. Aucun délai n'a été fixé pour le début des travaux de construction et la source de financement n'a pas été confirmée. On sait juste qu’une étude de faisabilité démarrera l’année prochaine.

La plus grande partie des importations zambiennes de produits pétroliers provient du Moyen-Orient, via le port de Dar es Salam. En cas de succès, cet oléoduc permettra à la Zambie de s’approvisionner en produits pétroliers plus rapidement.

Olivier de Souza