6e conférence des BTP et infrastructures à Addis-Abeba, 10 & 11 octobre 2019

(KAIZENE) - Kaizene, cabinet International basé à Londres et Abidjan, spécialisé dans le coaching, le renforcement des capacités et l’organisation de conférences annonce sa 6e édition de conférences sur les BTP et les Infrastructures organisée en partenariat avec le Ministère des Transports Ethiopien. Cette édition aura lieu les 10 et 11 Octobre 2019 au Centre de Conférence des Nations Unies d’Addis Abeba (UNECA).

Cet évènement avec la participation active des femmes et des jeunes entend offrir l’opportunité aux entreprises des secteurs des infrastructures, énergies, finance, télécommunications, construction et les TIC d’échanger avec les institutions, la société civile et les investisseurs sur les voies et moyens de renforcer les actions en faveur du développement, du financement des infrastructures durables pour une croissance économique Africaine.

La croissance économique face aux enjeux infrastructurels en Afrique

L’Éthiopie a été sélectionnée pour sa forte croissance économique, son écosystème d’innovation prometteur et ses politiques novatrices en matière de développement. Reconnaissant le pays en tant que modèle Africain en matière de développement, le Cabinet International KAIZENE s’est engagé à mettre en lumière les innovations et réalisations du pays tout en encourageant la mise en place d’initiatives semblables partout en Afrique.

Lors de la 6e Édition de la Conférence sur les BTP et Infrastructures, les participants débattront durant deux jours autour de thématiques concrètes et stratégiques pour tenter de trouver des solutions aux défis du continent, notamment le financement des infrastructures, les partenariats public-privés (PPP), le dividende démographique, le rôle des femmes dans le développement des projets d'infrastructures, la place de l'intelligence artificielle dans le développement des infrastructures et la facilitation des transports et du commerce intra-régional. Les participants pourront également bénéficier de sessions de networking et de B2B avec des entreprises venues de tout le continent et ailleurs afin de développer des synergies et créer des partenariats.

la conférence sur les BTP et infrastructures : un événement panafricain

Le Cabinet international KAIZENE dirigé par Mlle Lynda Aphing-Kouassi à l’initiative de cette conférence est un cabinet spécialisé dans l’organisation de conférences sur les infrastructures, le coaching et le renforcement des capacités des entreprises publiques et privées, en leur permettant d’améliorer leurs services, leur approche qualité et surtout savoir utiliser leur capital humain. KAIZENE aide également les entreprises à mieux comprendre leur responsabilité sociétale et la mettre en place. Fort de son expérience, KAIZENE organise depuis plus de 6 ans des conférences internationales qui permettent aux acteurs économiques opérant sur le continent africain et ailleurs, de se rencontrer et d’échanger. Le Cabinet International KAIZENE a également participé à l’organisation du Forum AGOA 2019 initié par le Gouvernement Américain.

Cette 6e édition sera une expérience unique de rencontres entre les acteurs de développement Africains, autour de différentes thématiques liées à la croissance économique face aux enjeux infrastructurels en Afrique.

Des personnalités Ethiopiennes, africaines et internationales seront présentes pour animer les débats et apporter leurs contributions sur les différents panels :

Dagmawit Moges, Ministre du Transport (Ethiopie) ; Amadou Kone, Ministre du Transport (Cote d’Ivoire); Cheikh Bedda, Directeur des Infrastructures et de l'Energie, Marcia Ashong, Fondatrice de “The Boardroom Africa” (TBR Africa); Patricia Obozuwa, Directrice communication et affaires publiques, General Electric Afrique ; Fatim Cisse, CEO DUX ; Nathalie Gabala, Directrice Régionale de la fondation Mastercard et bien d’autres.

