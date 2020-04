Transport électrique : le Cameroun à la recherche de bureaux d’études pour deux projets sur le Réseau interconnecté sud

(Agence Ecofin) - Le ministre de l’Eau et de l’Energie, Gaston Eloundou Essomba, vient de signer un avis de sollicitation pour la préqualification des bureaux d’étude technique devant assurer la maîtrise d’œuvre dans le cadre de deux projets de transport électrique sur le Réseau interconnecté sud (RIS) du Cameroun. Il s’agit de la ligne de transport électrique de 225 KV entre Ébolowa et Kribi et 90 KV entre Mbalmayo et Mekin.

La participation à cette sollicitation est réservée aux consultants justifiant d’une expérience internationale avérée dans le domaine de la maîtrise d’œuvre de projet de construction de ligne de transport d’électricité ainsi que les postes de transformation dont le niveau de tension est d’au moins 400 KV. Les dossiers de candidature rédigés en six exemplaires, en français et anglais, doivent parvenir au ministère de l’Eau et de l’Énergie, au plus tard le 18 mai prochain.

Selon M. Eloundou Essomba, ces lignes de transport électrique doivent résoudre plusieurs insuffisances sur le RIS : surcharge des lignes et des transformateurs de desserte, dégradation du temps moyen de coupure vu par les consommateurs, augmentation de l’énergie non distribuée et conduite du réseau à la limite permanente de la stabilité.

En attendant, le gouvernement camerounais a signé depuis 2015 avec l’entreprise chinoise Tbea Hegyan Transformer Co Ltd, des accords de partenariat en vue de la construction des ouvrages de transport de l’électricité entre Ébolowa et Kribi et Mbalmayo-Mekin, ainsi que leurs ouvrages connexes.

S.A.