Cameroun : le centre technologique Innotech Lab annonce avoir conçu et monté un véhicule

(Agence Ecofin) - En 2020, des ingénieurs camerounais de la diaspora ont monté le projet Innotech Lab, avec pour ambitions le prototypage pour l’innovation, l’incubation et la formation.

Au cours d’un point de presse tenu, le 28 septembre à Yaoundé, le top management du centre technologique camerounais Innotech Lab, basé à Mvan (dans la périphérie de Yaoundé), a annoncé avoir conçu et monté un véhicule. « Un véhicule entièrement conçu et monté au Cameroun sera présenté à l’occasion de la première Journée de l’innovation technologique, le 6 octobre prochain. A cette occasion, Innotech Lab inaugurera son premier véhicule DTA-001 », a déclaré Mbang Sama, responsable d’Innotech Lab.

Celui qui est par ailleurs responsable de la numérisation et de la simulation des cas de charge de fabrication dans la TecFactory de Mercedes-Benz en Allemagne a néanmoins gardé le mystère sur le projet et n’a pas ouvert les portes de son unité de montage à la presse. L’ingénieur a juste indiqué que l’un des partenaires techniques du projet est le constructeur aéronautique français Dassault Aviation, avant d’ajouter avoir le soutien du ministère en charge de l’Industrie et des PME.

Innotech Lab a été inauguré le 14 octobre 2020 à Yaoundé par le ministre des PME, Achille Bassilekin III. La structure a pour principaux pôles d’activités : le prototypage pour l’innovation, l’incubation et la formation. Ledit centre est le projet d’une organisation dénommée Digital Transformation Alliance (DTA), créée par des ingénieurs camerounais de la diaspora, notamment basés en France et en Allemagne.

L’annonce d’Innotech Lab n’est pas la première du genre, rappelle Investir au Cameroun. En effet, la Mission d’aménagement et de gestion des zones industrielles du Cameroun (Magzi) a mis, en 2016, à la disposition du consortium indo-chinois Cameroon Automobile Industry Company (CAIS) des terres d’une superficie de 15 hectares, pour l’implémentation de son projet de construction d’une unité de montage de véhicules à Douala.

D’un coût prévisionnel de 92 milliards FCFA, le projet qui intégrait également la construction d’une 2e unité de montage dans l’emprise du complexe industrialo-portuaire de Kribi, devait créer plus de 4000 emplois, selon les estimations officielles. Mais après la présentation au public des prototypes montés en Chine et non au Cameroun, on n’a plus entendu parler du projet depuis lors.

Last but not the least, la société libanaise Mikano International Ltd, déjà présente à Abuja au Nigeria, a annoncé en juillet 2019 le lancement d’une usine de montage de voitures au Cameroun. Les premières voitures étaient attendues en 2020, selon les autorités camerounaises. Mais depuis plus rien.

Sylvain Andzongo