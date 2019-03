Nigeria : la TCN déplore la répétition des actes de vandalisme électrique dans l’Etat du Delta

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, la compagnie de transmission électrique (TCN) déplore la recrudescence des attaques sur les infrastructures électriques dans l’Etat du Delta.

Selon l’organisation, plus de six tours de transmission électrique ont été endommagées par des individus malintentionnés le long des lignes électriques Delta-Benin et Delta-Sapele-Benin au cours des derniers mois. Une situation qui a été aggravée par des intempéries, spécialement la pluie, qui ont aussi affecté certaines infrastructures de la région.

« La TCN fait face au défi des attaques répétées des infrastructures par les vandales depuis décembre 2018», a affirmé Ndidi Mbah, la directrice des Affaires publiques au sein de l’organisation.

Les plaintes qui ont été déposées jusque-là et les démarches auprès des communautés locales, sont demeurées pour le moment sans résultat tangible.

Pour le moment, les réparations nécessaires s’élèvent déjà à plusieurs millions de nairas. En outre, la défaillance de la tour électrique n°61 sur la ligne Delta-Benin, contraint la compagnie à acheminer la totalité de la production de la centrale de Transcorp Power Limited via la ligne Delta-Sapele-Benin.

La responsable a fait appel à la vigilance de l’ensemble des populations locales afin de surseoir à ce type de méfaits.

Gwladys Johnson Akinocho