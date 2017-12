Le gouvernement camerounais et le français Bouygues en négociation pour un marché transport de l’électricité

(Agence Ecofin) - Des sources autorisées au ministère camerounais de l’Eau et de l’énergie (Minee) attestent qu’il y a des négociations en cours entre le gouvernement et Bouygues, au sujet d’un projet de construction de la ligne de transport d’électricité entre Edea-Logbessou-Bekoko passant par Douala. Un autre projet concerne le renforcement et la stabilisation du réseau électrique de la capitale économique, Douala.

A ce jour, indique le Minee, le projet est bien avancé sur le plan technique. Toutes les études, d’avant-projet détaillé et d’impact environnemental et social sont achevées. Le recrutement d’un Bureau d’études techniques (BET) pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage est en cours, en attendant l’aboutissement des négociations entamées en vue de conclure la convention de financement. Le montant reste donc à déterminer.

Par ailleurs, les projets de marché ont été transmis au ministère en charge des marchés publics. Aussi, indiquent nos sources, « ce dossier a reçu l’avis favorable du Comité national de la dette publique (Cndp), mais il est toujours attendu du ministère des Finances, l’approvisionnement des comptes créés à la Caisse autonome d’amortissement pour ce projet, en vue de permettre aux différentes commissions de constat et d’évaluation de commencer leurs travaux ».

Si les négociations se passent avec succès, Bouygues aura pour mission, à travers ce marché, de construire des lignes d’évacuation de l’énergie électrique des centres de production vers les grands centres de consommation et, soulager les postes de transformation d’énergie électrique en situation de surcharge. Notamment sur la ligne entre Edea-Logbessou-Bekoko.

Sylvain Andzongo