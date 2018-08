la-tanzanie-et-l-ouganda-vont-construire-le-premier-gazoduc-transfrontalier-d-afrique-orientale

(Agence Ecofin) - Le week-end dernier, la Tanzanie et l’Ouganda ont convenu de construire un gazoduc qui quittera les champs de production en Tanzanie pour desservir certaines régions à forte consommation de gaz en Ouganda. Ce sera le premier gazoduc transfrontalier en Afrique de l’Est, depuis que l'extraction du gaz naturel a commencé en 2004 sur l'île de Songo Songo, dans la région, au Sud de la Tanzanie.

Selon The East African qui a rapporté l’information, la décision a été prise à l’issue d’un sommet de trois jours à Kampala, qui a réuni plusieurs autorités des deux pays et qui a été dirigé par le ministre tanzanien des Affaires étrangères, Augustine Mahiga, et la ministre ougandaise de l'énergie, Irene Muloni.

Le sommet a été précédé d’une série de réunions auxquelles ont participé de hauts fonctionnaires du secteur de l’Energie.

La construction de ce gazoduc survient surtout, environ 15 mois après la décision des deux pays de construire un oléoduc à Hoima en Ouganda, à Tanga en Tanzanie, pour exporter sur le marché international la production future de l’Ouganda.

Le gaz exporté vers l’Ouganda lui permettra d’alimenter des centrales thermiques et de satisfaire la demande en combustible domestique sans cesse croissante.

« Je suis convaincu que la construction de ce gazoduc sera fructueuse compte tenu de l'expertise et de l'expérience acquises dans la construction et l'entretien du pipeline Mtwara-Dar es Salaam (…) Ce sera également un catalyseur de l’exploration pétro-gazière.», a commenté Kapuulya Musomba, le patron de la société publique tanzanienne des hydrocarbures, TPDC.

Aucune information n’a, cependant, fuité sur les sources de financement du projet.

Olivier de Souza