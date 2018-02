Ethiopian Airlines inaugure le premier simulateur de vol Airbus A350 XWB, en Afrique

(Agence Ecofin) - La compagnie aérienne Ethiopian Airlines a inauguré, le vendredi 23 février, le premier simulateur de vol Airbus A350XWB en Afrique, rapporte l’Agence éthiopienne d’information.

S’exprimant à cette occasion, le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Tewolde GebreMariam, a déclaré que « l'introduction du simulateur de vol complet A350 XWB s'inscrit dans la continuité de notre rôle de pionnier dans le domaine de la technologie aéronautique en Afrique ».

Ajoutant que « nous avons investi plus de 125 millions $, au cours des sept dernières années, pour développer et améliorer toutes les facettes de nos capacités de formation. Ces investissements visent à combler le déficit de compétences en matière d’aviation en Afrique, et à faire appel à des professionnels de l'aviation bien formés et qualifiés sur le continent ».

A noter que ce nouveau simulateur vient compléter toute une gamme de simulateurs déjà exploités par la compagnie, à savoir ceux des Boeing B787, B777, B737, B757, B767, ainsi que du Bombardier Q400.