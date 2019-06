Mali: le gouvernement lance officiellement les travaux de construction de l'Ecole des Mines

(Agence Ecofin) - Le gouvernement malien a officiellement lancé les travaux de construction de l’Ecole africaine des mines du Mali (EAMM) qui sera basée dans la ville de Bamako. Une cérémonie de pose de première pierre, présidée par le premier ministre, Boubou Cissé s'est déroulée à cet effet le 24 juin 2019.

L'ambition derrière ce projet est de tripler la ressource humaine dans le secteur minier aujourd’hui évaluée à 7000 employés dans le pays. Selon le Premier ministre malien, l’EAMM permettra de mettre à la disposition des industries minières des compétences africaines nécessaires à leur fonctionnement.

Cette école dédiée à la formation des cadres africains, proposera des formations diplômantes destinées aux étudiants dans les cycles d’ingénieurs miniers, de géologie minière et de technologies minérales. EAMM va également ouvrir des formations de courte durée à l’usage des professionnels dans des modules liés aux aspects de santé et sécurité, de l’environnement, de la fiscalité minière et de la réhabilitation des sites.

Le nouvel établissement qui ouvrira ses portes à la rentrée universitaire 2022/2023 va venir renforcer l’offre de formation en matière de mines dans la région. Une offre déjà couverte par plusieurs institutions dont, entre autres l’Ecole de Mines et du Pétrole de Université Privée Ahmed Baba, du Mali, et l’Ecole des Mines, de l’Industrie et de la Géologie du Niger.

Vanessa Ngono Atangana