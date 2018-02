Les travaux de construction de l’interconnexion électrique Guinée-Mali ont démarré

(Agence Ecofin) - Le projet de construction de la ligne d’interconnexion électrique reliant la Guinée et le Mali a été inauguré hier. Selon Mamady Kakoro, le chef du projet : « L’objectif de la ligne de transmission est de permettre la déserte d’énergie sur le plan national (en Guinée ndlr). Le deuxième objectif est de transformer le potentiel hydroélectrique de la Guinée en pays producteur et exportateur de l’énergie aux pays de la CEDEAO.»

L’infrastructure s’étendra sur 714 km dont 590 km en Guinée et 124 km au Mali et reliera les localités de N’Zérékoré et Sanankoroba dans les deux pays. Elle permettra de connecter au réseau électrique, 201 localités d’au moins 1 000 habitants dans les deux pays dont 80 au Mali.

Le projet a un coût de mise en place d’environ 420 millions $ qui a été financé par de nombreux bailleurs dont la Banque africaine de développement et la Banque mondiale.

Gwladys Johnson Akinocho