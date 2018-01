Une panne de scanner à l’aéroport de Douala contraint le Luxembourgeois Cargolux à suspendre l’activité de fret vers le Cameroun

(Agence Ecofin) - En progression sensible (76%, selon l’Autorité aéronautique) au cours de l’année 2016, l’activité de fret aérien au Cameroun vient de prendre du plomb dans l’aile, avec la suspension des activités de Cargolux, à destination du Cameroun.

En effet, ce mastodonte du fret aérien, arrivé dans le ciel camerounais en octobre 2017, a décidé de ne plus desservir provisoirement le Cameroun, à cause d’une panne du scanner de l’aéroport international de Douala, qui tarde à être résorbée, apprend-on de bonnes sources.

Pendant quelque temps, révèlent certaines sources à l’aéroport de Douala, ce transporteur aérien a enregistré d’importants manques à gagner, en faisant débarquer des marchandises dans la capitale économique camerounaise, mais en repartant avec des soutes vides.

Ceci, à cause de la panne du scanner, équipement sans lequel les marchandises à embarquer ne peuvent pas être strictement contrôlées, comme l’exigent les normes en matière de sécurité aérienne.

Douala «abrite le plus grand port d'Afrique centrale. C'est la capitale économique et commerciale du pays qui gère la plupart de ses exportations, notamment le pétrole, le cacao, le café, les fruits, le métal et le bois. Les pays européens sont les principaux partenaires d'exportation et d'importation pour le Cameroun, suivis par l'Asie», se réjouissait pourtant Cargolux, au moment du lancement de ses activités au Cameroun, l’année dernière.

Brice R. Mbodiam

Lire aussi:

17-10-2017 - Le fret aérien a progressé de 76% au Cameroun en 2016, selon l’Autorité aéronautique

22-09-2017 - Le Luxembourgeois Cargolux annonce le lancement des activités de fret aérien sur le Cameroun, dès octobre 2017