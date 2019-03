Le Nigéria envisage de prolonger son gazoduc AKK vers l’Afrique du Nord

(Agence Ecofin) - Mardi, Maikanti Baru, le patron de la société publique nigériane du pétrole (NNPC) a dévoilé les plans du gouvernement visant à étendre le réseau de gazoduc Ajaokuta-Kaduna-Kano (AKK) à travers le Sahara jusqu'en Afrique du Nord. La ligne devrait avoir une longueur de 5 660 km.

Le gazoduc AKK, qui est conçu pour permettre la connectivité gazière entre l'Est, l'Ouest et le Nord, sera l’un des plus importants du pays à son entrée en activité. Son coût prévu est de 2,8 milliards de dollars et il aura une longueur de 614 km.

D'après Baru, le plan d'expansion s'inscrit dans le cadre de la campagne d'intégration africaine de la société visant à permettre l'approvisionnement en gaz et à capitaliser sur les opportunités dans le corridor nord du Nigeria.

Ce nouveau projet pose un véritable problème de viabilité, étant donné que le Nigéria travaille déjà à acheminer une partie de sa production vers le Maroc en passant par les pays de la zone occidentale du continent et du Sahara. Ce pipeline de près de 6 000 km est fortement critiqué. De nombreux observateurs pensent qu’il n’est nul besoin de le réaliser et qu’il pourrait polluer la faune et la flore en offshore.

Vu que le Nigéria peine à satisfaire sa propre demande, ce nouveau projet pourrait faire face à de nombreuses difficultés.

Olivier de Souza