La construction du pipeline Niger-Bénin entame, ce 17 septembre à Agadem, ses 2000 km de long

(Agence Ecofin) - La convention de partenariat régissant la construction du pipeline Niger-Benin entre l’Etat du Niger et la China National Petroleum Corporation (CNPC) a été paraphée le 15 septembre par le ministre du Pétrole, Foumakoye Gado et le Président du conseil d’administration de la China National Oil and Gas Exploration and Development Coorporation (CNODC), Wang Zhong Cai, en présence du Premier ministre Brigi Rafini.

« C’est un projet porteur de beaucoup d’espoir. Ce partenariat exemplaire que nous avons avec la CNPC va permettre désormais au Niger d’être pleinement dans son statut de pays producteur de pétrole », a indiqué le Premier ministre.

« Cette convention marque également le démarrage de grands travaux de construction de cet oléoduc tant attendu », a souligné de son côté le ministre du Pétrole, Foumakoye Gado.

Pour sa part, le PCA de la CNODC, entreprise en charge de la maîtrise d'œuvre de ce pipeline, a exprimé son satisfecit et confirmé le démarrage des travaux ce 17 septembre à Agadem.

Long de 2000 km, ce pipeline va permettre au Niger de produire 100 000 barils de pétrole par jour, contre 20 000 barils/jour actuellement, et exporter son pétrole brut à l’international via le Bénin, le pays voisin qui a un accès direct à la mer.