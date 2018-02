  L’Algérie envisage de se doter de nouveaux navires de transport de gaz naturel

(Agence Ecofin) - Lundi, le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour (photo), a déclaré que son pays envisage de se doter d’une nouvelle flotte de navires de transport de gaz naturel pour augmenter ses ventes sur le marché asiatique.

L’Algérie, dont la majorité de l’offre gazière est concentrée sur le marché européen souhaite ainsi opérer une pleine diversification de sa clientèle, améliorer de façon significative ses recettes gazières, et prendre de l’avance sur ses concurrents directs sur ce marché.

« Avec la Russie et les Etats-Unis, la concurrence pour le gaz est difficile. L'Europe est notre client traditionnel mais nous devons sécuriser les marchés asiatiques pour vendre notre gaz.», a déclaré le responsable qui n’a pas donné plus de détails sur ce projet.

L’Algérie est le principal producteur de gaz naturel en Afrique. L’Asie quant à lui, est le marché le plus dynamique du gaz naturel au monde en termes de demandes, et les prix y sont les plus intéressants.

Olivier de Souza