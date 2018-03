Angola : TechnipFMC boucle la construction de 135 km d’ombilicaux pour le projet pétrolier Kaombo

(Agence Ecofin) - En Angola, l’ingénieur pétrolier TechnipFMC a annoncé que le système d'ingénierie, d'approvisionnement, de fabrication et de fourniture des ombilicaux du projet pétrolier Kaombo est achevé. Le projet multi sites a requis les compétences de TechnipFMC Umbilicals Ltd et d'Angoflex Ltda.

Le chargement des ombilicaux pour l’installation offshore a commencé en avril 2017 sur le site d’Angoflex à Lobito, et la ligne a été totalement installée en janvier 2018. TechnipFMC Umbilicals était responsable de la gestion, de l'ingénierie et de la fabrication de la ligne d'ombilicaux tubulaires en acier, longue de 135 kilomètres.

« Ce succès enregistré sur le projet Kaombo résulte d’un réel effort d’équipe et démontre le niveau d’engagement et de dévouement des équipes à travers trois sites.», a commenté Gavin Bainbridge, le chef des projets chez TechnipFMC.

A 2 000 mètres de profondeur d’eau, Kaombo est logé sur le bloc 32, à environ 260 kilomètres au large de Luanda et est opéré par Total E & P Angola, la filiale locale du pétrolier français avec 30%. Sonangol P&P retient 30%, 20% pour Sonangol Sinopec International, 15% pour Esso Exploration & Production Angola (Overseas) Ltd. et 5% pour Galp Energia.

Il contient des réserves de 650 millions de barils. La décision finale d’investissements pour le projet a été prise en 2014.

Olivier de Souza