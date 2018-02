Le Britannique WSP développera l’interconnexion de 330 kV entre la Zambie et la République du Congo

(Agence Ecofin) - L’entreprise britannique de consultation WSP a été désignée pour conduire le développement de la ligne d’interconnexion électrique de 330 kV qui reliera la République du Congo et la Zambie. L’infrastructure s’étendra entre les localités de Kolwezi en RDC et de Solwezi en Zambie.

La compagnie réalisera donc dans un premier temps, une étude de faisabilité en trois étapes afin d’explorer plusieurs options et de recommander la meilleure pour la mise en place de l’infrastructure. Ces analyses impliqueront l’itinéraire de la ligne et les sous-stations à mettre en place, la collecte des données, les analyses économiques et financières, ainsi que les détails de l’itinéraire, du design et des spécifications. Ces différents travaux sont prévus pour être réalisés en 18 mois et devraient être achevés au plus tard en fin 2019.

Le financement du projet sera soutenu entre autres, par la Banque africaine de développement et la Banque mondiale.

La réalisation de cette ligne permettra de renforcer les réseaux électriques des deux pays tout en soutenant le développement d’un marché régional de l’énergie qui permettra notamment, de baisser le prix de l’électricité dans la région.

Gwladys Johnson Akinocho