Angola : la BAD octroie 500 millions $ pour l’extension du réseau électrique dans le centre et le sud

(Agence Ecofin) - En Angola, le gouvernement vient de signer un accord de financement de 500 millions $ avec la Banque africaine de développement (BAD). Les fonds participeront à la mise en place de la première phase du Programme d’extension et d’efficience du secteur de l’énergie pour la région Centre/Sud (ESEEP-1).

Cette première phase intègre trois volets, dont la construction d’une ligne de transmission de 400 kilovolts entre les deux régions, sur une distance de 343 kilomètres. L’initiative prend également en compte l’installation de compteurs prépayés afin d’améliorer les revenus du secteur ainsi que la gestion du volet de conception et de mise en œuvre du projet.

Son objectif final est de permettre le raccordement de millions de ménages, d’entreprises, d’industries et de petites et moyennes entreprises au réseau électrique. L’infrastructure de transmission permettra en effet aux régions du centre et du Sud d’avoir accès à plus de 1 000 MW d’excédent d’électricité produit dans le nord du pays à Cuanza Norte, Malanje et Zaïre.

Rappelons que le pays pratique le tarif électrique le plus bas de la région (0,05 $/kWh) selon le ministère de l’Énergie.

Gwladys Johnson Akinocho

