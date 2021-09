Gabon : Bolloré accorde une bourse d’études de médecine au major du baccalauréat des séries scientifiques 2021

(BOLLORE ) - À l’occasion de la première édition du concours national des meilleurs élèves organisé le 07 septembre 2021 à Libreville, Bolloré Transport & Logistics Gabon a octroyé une bourse d’études à Kamil Alix Maël BIGNOUMBA BOUKINDA, major du baccalauréat des séries scientifiques 2021 au Gabon.

La bourse d’études de Bolloré Transport & Logistics Gabon permettra à l’étudiant boursier, titulaire d’un bac général série C, de poursuivre l’intégralité de son cursus universitaire à la Faculté de Médecine & la Maïeutique de Lille en France.

Dans le cadre de son programme B’Excellence, Bolloré Transport & Logistics Gabon s’est associée à ce concours national organisé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique, du Transfert de Technologies, de l’Éducation Nationale, Chargé de la Formation Civique ; dont la cérémonie a été présidée par Monsieur le Chef de l’État du Gabon.

« À travers cette action, Bolloré Transport & Logistics marque sa détermination à soutenir la jeunesse gabonaise en ligne avec sa politique de mécénat et à accompagner les étudiants tout au long de leur parcours scolaire. Nous avons pleinement conscience du rôle à jouer et de l’importance de l’éducation pour former les talents de demain. » a déclaré Serge AGNERO, Directeur général de Bolloré Transport & Logistics Gabon.

Le programme B’Excellence de Bolloré Transport & Logistics vise à célébrer l’excellence académique et professionnelle de la jeunesse. Elle permet ainsi entre autres de distinguer et récompenser les meilleurs élèves et étudiants, d’octroyer bourses d’études, et de proposer des stages au sein de l’entreprise.

À propos de Bolloré́ Transport & Logistics Gabon

Bolloré Transports & Logistics Gabon assure grâce à ses 1 100 Collaborateurs au Gabon, les prestations de manutention portuaire, de consignation maritime, de logistique transit et de commission en douane. L’entreprise qui déploie une politique d’engagement sur le long terme est engagée aux cotés des autorités gouvernementales et portuaires pour lutter contre la vie chère et contribuer à la croissance économique et sociale du pays. Bolloré Transport & Logistics au Gabon mène des actions au bénéfice des populations en partenariat avec des associations pour l’aide à la scolarisation, à la réinsertion sociale des jeunes et pour leur sensibilisation à la préservation de l’environnement. Bolloré Transport & Logistics Gabon participe par ailleurs aux initiatives de soutien aux populations gabonaises. Elle met à ce titre en œuvre une politique mécénat orientée vers la jeunesse. www.bollore-transport-logistics.com