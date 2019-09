Tanzanie-Ouganda : Magufuli exhorte Museveni à « renoncer aux gains à court terme » dans son différend avec Tullow

(Agence Ecofin) - Vendredi dernier, le Président John Magufuli a demandé à son homologue ougandais Yoweri Museveni de revenir sur sa décision, dans le dossier de l’annulation de l’accord de cession des parts de Tullow Oil à Total et CNOOC. Les deux responsables se sont rencontrés lors du forum d'affaires Tanzanie-Ouganda à Dar-es-Salaam.

Il y a deux semaines, le gouvernement ougandais a annulé l’accord, car il n’a pas réussi à obtenir un consensus avec Tullow Oil, concernant le traitement fiscal de la transaction.

Cette annulation de l’accord a entrainé la suspension du projet d’oléoduc entre l’Ouganda et la Tanzanie. Le projet de 3,55 milliards de dollars devait être exécuté et exploité par Total.

« Nous sommes en retard et les questions fiscales retardent le projet », a fait remarquer Magufuli à Museveni. Et d’ajouter : « nous devons renoncer aux gains à court terme en matière de taxation des compagnies pétrolières et nous concentrer sur les bénéfices à long terme. Faisons le pipeline et créons des emplois ».

La construction du pipeline devrait permettre la création de près de 10 000 emplois. Si le projet aboutit, il s’agira du plus long oléoduc chauffé du monde avec 1 445 km.

Olivier de Souza

