Algérie : inauguration du gazoduc stratégique GR5 qui relie les gisements du Sud-ouest à Hassi R'mel

(Agence Ecofin) - Jeudi, Abdelmoumen Ould Kaddour, le PDG de la Sonatrach, la société publique algérienne des hydrocarbures a inauguré le gazoduc stratégique GR5, long de 765 km et qui relie les gisements du Sud-ouest au Centre de traitement de Hassi R’mel, rapporte APS.

Selon des propos du responsable, cette inauguration survient en prélude au lancement « dans les prochains jours » de la production gazière sur les champs Timimoun et Touat qui produiront respectivement 1,8 et 4,5 milliards de mètres cubes par an. Ces productions seront ajoutées à celle de Reggane Nord qui est entrée en service à la fin du mois d’octobre 2017 et qui devrait générer 2,9 milliards de mètres cubes par an. Le gazoduc serait entré en service depuis cette date, selon des sources proches du dossier.

Selon APS, l’infrastucture qui fonctionnera à une pression de 70 bars, a été entièrement construite par des entreprises algériennes, chose rare dans l’industrie des hydrocarbures en Afrique. Par ailleurs, elle portera à environ 60 milliards de mètres cubes par an, la capacité de traitement de la station de compression GR5 à Hassi R’mel.

Olivier de Souza