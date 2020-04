Réduction des émissions de CO2 dans l’aviation : le Bénin devient le 13e pays africain à adhérer au projet CORSIA

(Agence Ecofin) - Le Bénin est devenu le 13e pays africain à adhérer volontairement au Programme de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (CORSIA - Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation). Le pays s’engage ainsi à plafonner ses émissions de gaz à effet de serre provenant de l’aviation civile et à adopter une taxe carbone internationale.

Son adhésion officielle au CORSIA a été confirmée dans une lettre transmise le 3 avril 2020 par le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile, Karl Legba, à la secrétaire générale de l'OACI, Fang Liu.

Sur le continent, le Bénin rejoint ainsi 12 autres pays à savoir le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Kenya, la Namibie, le Nigeria, la Tanzanie et la Zambie.

CORSIA est un mécanisme de marché mondial basé sur un principe d’achat de crédits de compensation des émissions de CO2 par les compagnies aériennes avec pour objectif la carbone-neutralité à partir de 2020, puis la réduction de moitié des émissions nettes du secteur d’ici 2050. Ce dispositif qui se veut volontaire dans ses débuts commencera par une phase pilote de 2021 à 2023, suivie d’une première phase, de 2024 à 2026. Pour la phase suivante qui est contraignante, elle s’échelonnera de 2027 à 2035.

Du fait de son modeste trafic, le Bénin bénéficiera cependant de certaines exemptions qui ont été prévues pour les pays en développement et à très faible niveau d’activité aéronautique internationale.

83 pays, dont Chine et les États-Unis, ont d’ores et déjà accepté d’adhérer à ce programme entre 2021 à 2026 et de s’y investir jusqu’à ce qu’il devienne obligatoire. Ceux-ci représentent 76,64% des vols réguliers internationaux actuels.

Romuald Ngueyap

Lire aussi :

Bénin : l'aéroport de Cotonou sera rénové, en attendant la construction de celui de Glo-Djigbé