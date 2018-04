Nigeria: la NNPC annonce l'attribution de deux contrats de construction de gazoducs

(Agence Ecofin) - Vendredi, au Nigeria, la société publique en charge de l’exploitation du pétrole (NNPC), a annoncé qu’elle vient d’attribuer deux contrats de construction de gazoducs aux firmes nigérianes Oando Plc et OilServe et à un consortium composé de China Petroleum Pipeline Bureau et Brentex.

Le premier contrat que doit exécuter Oando est relatif à une ligne de 200 km qui fait partie d’une ligne plus longue de 614 km reliant Ajaokuta, Kaduna et Kano. La seconde ligne est aussi longue de 200 km, a indiqué un communiqué.

Ces deux contrats font partie d’un lot de trois dont la valeur totale prévue est de 2,8 milliards de dollars. Le communiqué de la NNPC précise que l’attribution du dernier contrat se fera dans les prochaines semaines.

Une fois ces lignes construites, elles permettront un meilleur approvisionnement du marché local en gaz naturel et éventuellement un meilleur approvisionnement du gazoduc ouest-africain (WAGP).