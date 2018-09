Nigeria : la Chine financera à hauteur de 85% le gazoduc Ajaokuta-Kaduna-Kano (AKK)  

(Agence Ecofin) - Au Nigeria, le projet de construction du gazoduc Ajaokuta-Kaduna-Kano (AKK) a reçu une garantie de financement de 85% de la société publique chinoise du pétrole (CNPC). Ceci, dans le cadre du sommet sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

La ligne dont le coût de réalisation prévu est de 2,8 milliards USD aura une longueur de 614 km et est destinée à acheminer du gaz, à partir du sud, vers le centre et le nord du pays. Une connexion qui facilitera la fourniture en combustible des centrales thermiques et un meilleur accès à l’électricité.

Les 15% restants de l’enveloppe seront assurés par les deux consortiums engagés dans la réalisation des 400 premiers kilomètres de la ligne : Oando PLC / Oilserve et China Petroleum Pipeline Bureau (filiale de la CNPC) / Brentex.

Le financement sera dégagé par la Banque industrielle et commerciale de Chine (ICBC) et la Bank of China. L’agence chinoise de crédit à l’exportation Sinosure fournira la couverture d’assurance.

Il faut rappeler, qu’en avril dernier, les deux consortiums engagés dans la construction du gazoduc ont chacun obtenu des contrats de réalisation de 200 km sur les 614. La dernière tranche sera bientôt attribuée.

« Nous voulons maximiser les travaux de construction avant la fin de l’année. Nous espérons que les accords de financement seront rapidement réglés afin que nous puissions lancer le projet en octobre, au début de la saison sèche », a affirmé Maïkanti Baru (photo, à gauche), le directeur général de la société publique nigériane du pétrole (NNPC).

Pour sa part, Wang Shihong (photo, à droite), vice-président de la CNPC, a déclaré que sa société accorde une grande importance au projet AKK et que cela marquera le début de la coopération entre les deux entités.

