Pipeline Niger-Bénin : les premiers conteneurs de matériels sont arrivés au port de Cotonou

AGENDA HYDROCARBURES

15 Mars 2020 | 18 Mars 2020

North Africa Petroleum Exhibition & Conference (Oran, Algérie)



Le Méridien Oran Hotel et le Centre des Conférences d’Oran en Algérie.



18 Mars 2020 | 19 Mars 2020

East Africa Oil & Gas Summit & Exhibition (Nairobi, Kenya)



www.tradefairdates.com/East-Africa-Oil-and-Gas-Summit-Exhibition-EAOGS-M13277/Nairobi.html



22 Avril 2020 | 23 Avril 2020

7e conférence et exposition sur l'exploitation minière, le pétrole, le gaz et l'énergie au Mozambique (Maputo)



Pour des investissements directs nationaux et étrangers dans l'industrie extractive.



16 Juin 2020 | 17 Juin 2020

Angola Oil and Gas (Luanda)



Vise à proposer de nouveaux accords et faire signer de nouveaux entrants dans le secteur du pétrole et du gaz en Angola.



17 Juin 2020 | 18 Juin 2020

Upstream West Africa (Dakar, Sénégal)



UpStream West Africa promet "des rencontres de très grande qualité et de haut niveau avec certains des plus hauts responsables du secteur pétrolier et gazier."



29 Juin 2020 | 02 Juillet 2020

Nigeria Oil and Gas Conference & Exhibition (Abuja, Nigeria)



www.cwcnog.com



30 Juin 2020 | 03 Juillet 2020

21st Africa Energy Forum (Barcelona, Spain)



energynet.co.uk



28 Octobre 2020 | 29 Octobre 2020

7e sommet sur le gaz mozambicain (Maputo)



1000 participants de toute la chaîne de valeur et au moins 130 exposants attendus.