Maroc : le producteur public d’électricité signe avec Sound Energy un accord d’achat du gaz de Tendrara sur 10 ans

(Agence Ecofin) - Mardi dernier, l'Office national de l'électricité et de l'eau Potable (ONEE) et le producteur britannique de gaz naturel Sound Energy ont acté un protocole d’accord (MoU) pour la vente au premier de la production de gaz naturel de la concession de Tendrara, dans l’est du Maroc.

L’opération fait suite à une offre non contraignante des autorités, formulée le 1er mai, indiquant que la totalité du gaz produit sur Tendrara sera livrée à la société publique.

Le document a été paraphé par Abderrahim El Hafidi, le patron de l’ONEE et Mohamed Seghiri, celui de Sound.

Les termes du contrat couvrent un volume initial de 5 milliards de mètres cubes par an, soit 48,4 millions de pieds cubes par jour, pour une durée de 10 ans. Les deux parties ont prévu que les dispositions relatives au taux de production moyen de 60 millions de pieds cubes par jour (équivalent à la pleine puissance du site) seront négociées ultérieurement, dans le cadre de l’accord final de vente de gaz (GSA).

Ce MoU entrera en vigueur à la date de signature officielle du GSA. Il sera automatiquement renouvelé pour des périodes supplémentaires de cinq ans, à moins que l'une des parties n'y mette fin, après un préavis d'un an.

Un prix unique a été fixé pour un volume annuel minimum de 3 milliards de mètres cubes. Le protocole d'accord stipule que cette première tranche de production sera à la fois un engagement take or pay de l'ONEE et un engagement send or pay de Sound. L’achat du gaz devrait coûter 84 millions de dollars par an aux caisses publiques.

Le prix du gaz au-dessus de 3 milliards de mètres cubes par an, n'a pas encore fait l'objet d'un accord et sera négocié dans le cadre du GSA. Il faut dire qu’en convenant d'un prix fixe pour les volumes initiaux, Sound bénéficie du fait qu'une partie de ses produits d'exploitation ne sera pas assujettie aux fluctuations du marché.

Le portefeuille de Sound Energy dans l'est du Maroc comprend la concession de Tendrara et environ 24 000 km2 de superficie d'exploration. Il a permis de mettre en évidence plusieurs gisements de gaz au cours de ces dernières années.

Olivier de Souza

