Le Nigeria est sur le point de perdre le plus important de ses acheteurs de pétrole, l’Inde

(Agence Ecofin) - Selon une enquête menée par Reuters, le Nigeria va perdre son client indien, le plus grand acheteur de son pétrole. L’Inde qui est le troisième plus grand importateur de pétrole du monde a trouvé dans l’offre irakienne, un marché plus intéressant que celui du Nigeria.

Ces derniers mois, les importations indiennes de pétrole irakien ont grimpé très rapidement pour atteindre un niveau record en août dernier. A cette date, l’Inde a acheté environ 1,32 million de barils par jour d’Irak, soit une hausse de 29 % par rapport aux importations du mois d’août 2018.

Dans le même temps, les importations indiennes en provenance du Nigeria ont chuté de 18,3 %. Reuters pense que compte tenu de certains facteurs, dont la rapidité de la livraison, l’Inde devrait bientôt tourner le dos au pétrole nigérian.

L’Inde est devenue la principale destination des exportations de pétrole brut du Nigeria à partir de 2013, après que les États-Unis eurent modifié leurs achats de pétrole en se tournant vers la production de schiste argileux.

Entre 2008 et 2018, le Nigeria a gagné 96 milliards de dollars en exportations de pétrole brut vers l’Inde.

Olivier de Souza

