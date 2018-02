Nouvelles sanctions américaines contre les acteurs de la contrebande du pétrole libyen

(Agence Ecofin) - Face à la persistance de la contrebande du pétrole libyen depuis 2011 grâce à l’instabilité politique que connait le pays, le gouvernement américain, à travers le département du Trésor, vient de lancer de nouvelles sanctions contre les personnes et les compagnies impliquées dans ce trafic.

Au total, six personnes, 24 compagnies et sept navires originaires de la Libye, de malte et d’Egypte sont visées par les nouvelles sanctions. Washington a également interdit à ses citoyens de s’engager en affaires avec ces entités qui verront désormais leurs avoirs dans ses institutions financières, bloqués.

« La contrebande de pétrole sape la souveraineté de la Libye, alimente le marché noir et contribue à l'instabilité dans la région tout en privant la population de ressources qui leur appartiennent à juste titre.», a-t-on pu lire dans le communiqué du Trésor américain.

Il faut indiquer que depuis la chute du régime Kadhafi en 2011, les groupes armés ont pris le contrôle de plusieurs installations de production de pétrole. En complicité avec certains négociants, ils écoulent l’or noir dans de nombreux pays de la région. L’argent ainsi récolté finance la crise qui ne cesse de perdurer, même si on constate une légère accalmie depuis quelques mois.

Olivier de Souza