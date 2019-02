Algérie : Sonatrach prolonge son contrat de vente de pétrole au négociant suisse Vitol

(Agence Ecofin) - En Algérie, la société publique du pétrole (Sonatrach) vient de prolonger jusqu’à fin avril son accord de vente de pétrole brut au négociant suisse Vitol. L’information a été donnée par des sources proches du dossier.

Il faut dire que l’accord qui a expiré fin 2018, concernait la livraison de 2 millions de barils de pétrole brut par mois. En retour, Vitol envoyait des produits raffinés comme l'essence et le gasoil en Algérie. L’une des sources a confié à Reuters que Sonatrach envisage d’allouer plus de volume de brut à son partenaire dans le cadre de ce nouveau contrat, car les besoins de l’Algérie en produits pétroliers sont de plus en plus importants.

Cet accord avec Vitol est un exemple des efforts de Sonatrach pour réduire sa facture en combustibles domestiques qui a explosé au cours des dernières années.

Olivier de Souza