Angola : Sonangol a lancé un appel d’offres restreint d’importation de produits pétroliers (Sources)

(Agence Ecofin) - En Angola, la compagnie publique du pétrole, Sonangol, aurait lancé un important appel d’offres pour acheter des produits pétroliers, afin d’élargir sa base des importations. C’est ce qu’ont révélé à Reuters, mardi, des sources proches du dossier, qui ont également indiqué que cet appel d’offres entre dans le cadre des réformes instituées depuis l’arrivée du nouveau Président, Joao Lurenço pour redynamiser le secteur en proie à la corruption.

Par ailleurs, elles ont ajouté que la libéralisation du secteur n’est actuellement pas la priorité de Luanda qui compte encore conserver pendant longtemps, le monopole sur les importations de produits pétroliers.

La procédure serait valable jusqu’au 31 janvier et viserait 1,2 million de tonnes d'essence, 2,1 millions de tonnes de gasoil et 480 000 tonnes de carburant marin. Elle verrait l’arrivée d’un ou de nouveaux acteurs du secteur, étant donné que les principaux fournisseurs de l’Angola sont actuellement, le Néerlandais Trafigura pour le gasoil et le Suisse Vitol pour l’essence.

Olivier de Souza