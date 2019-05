Angola : Sonangol choisit Total et Trafigura pour l’approvisionner en produits pétroliers sur les 12 prochains mois

(Agence Ecofin) - En Angola, Sonangol, la société publique des hydrocarbures vient de choisir le Français Total et la maison de commerce Trafigura pour assurer ses approvisionnements en produits pétroliers sur les douze prochains mois. Total lui fournira de l'essence et Trafigura, du gasoil et du gasoil marin.

Ces deux contrats ont été décernés au terme d’un appel d’offres international qui a vu les soumissions de 29 entreprises. Neuf ont été présélectionnées, dont BB Energy, BP, Eni, Glencore, Gunvor, Litasco et Vitol, ainsi que Total et Trafigura.

L’annonce de cette information survient dans une période de crise pour le secteur local frappé par une grave pénurie de produits pétroliers qui a vu le limogeage, il y a quelques jours, du patron de la Sonangol, Carlos Saturnino. Un problème né du manque de devises étrangères que connait actuellement le pays lusophone.

L’Angola dépend des importations de produits raffinés pour plus de 80 % de sa demande totale en raison d'une très faible capacité de raffinage.

Si les volumes actuels ne sont pas connus, il faut rappeler que sur l’exercice précédent, Total a fourni au pays 1,2 million de tonnes d'essence et Glencore 2,1 millions de tonnes de gasoil et 480 000 tonnes de gasoil marin.

Pour Trafigura, ce contrat est surtout une petite revanche car en mars et en septembre 2018 respectivement, ses droits de livraison de gasoil et mazout lui ont été retirés par Luanda, car elle a été jugée trop proche d’Isabelle dos Santos, l’ex-patronne de la Sonangol et fille de l’ancien président José Eduardo dos Santos. Pendant cette période, toutes les entreprises proches de l’ancien régime ont perdu leurs deals avec le nouvel exécutif.

