Côte d’Ivoire : le secteur pétro-gazier affiche des revenus en baisse de 12,15 %, à fin septembre 2019

(Agence Ecofin) - A fin septembre 2019, les revenus issus du secteur pétro-gazier, en Côte d’Ivoire, se sont élevés à 77,7 milliards FCFA (environ 133,2 millions $).

« Les productions de pétrole brut et de gaz naturel s'élèvent respectivement à 10 275 085 barils et 55 356 710,64 Mmbtu correspondant à un débit journalier de 37 638 barils de pétrole brut et 202 772 Mmbtu de gaz naturel.» Ce qui équivaut à une progression respective de 22,23% et de 4,01% par rapport aux résultats obtenus en 2018. C’est ce qu’a indiqué le communiqué du Conseil des ministres, tenu le mercredi 18 décembre 2019.

Cette hausse est essentiellement attribuée aux effets conjugués du forage de nouveaux puits pendant la phase 4 de développement du gisement Baobab du bloc CI-40 et de l’amélioration de la performance du bloc CI-11, suite à des travaux réalisés sur les puits.

Toutefois, ces résultats sont en baisse de 12,15% par rapport aux résultats obtenus à fin septembre 2018 et de 2,56% par rapport aux estimations de l’exercice 2019.

Cette tendance baissière est imputable « aux effets conjugués de la modification des conditions de partage, la baisse des prix de valorisation du pétrole brut et la baisse du prix de valorisation du gaz naturel sur le bloc CI-27», selon les explications du gouvernement.

André Chadrak