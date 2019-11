Algérie : Sonatrach signe avec le groupe français Engie des accords de livraison de gaz naturel et de GNL

(Agence Ecofin) - En Algérie, la société publique des hydrocarbures (Sonatrach) et le groupe français Engie viennent de signer des accords à moyen et long termes, relatifs à la livraison par la première, de gaz naturel brut et de gaz naturel liquéfié (GNL).

Si le GNL sera livré par navires spécialisés au terminal méthanier de Fos Tonkin, le combustible gazeux le sera via le gazoduc transméditerranéen.

Les documents ont été paraphés par Ahmed Mazighi, vice-président de Sonatrach et Edouard Neviaski, directeur de la branche commerciale d’Engie. Étaient présents, le nouveau patron de Sonatrach Kamel Eddine Chikhi et Pierre Chareyre, directeur adjoint d’Engie.

« Ces accords permettront de sécuriser un débouché pour le gaz algérien sur son marché naturel, qui est dans le contexte actuel de concurrence accrue entre les différentes sources d’approvisionnement, l’un des marchés les plus valorisants », explique un communiqué de Sonatrach.

Selon Reuters, l’augmentation de la demande intérieure et la stagnation de la production ces dernières années, ont rendu difficiles les négociations pour cet accord. La partie française a émis de nombreux doutes sur la capacité de l’entreprise algérienne à honorer ses engagements de livraison. Les volumes prévus dans le cadre des accords n’ont pas été rendus publics.

Olivier de Souza

Lire aussi :

19/11/2019 - Le nouveau patron de la Sonatrach fait de l’accroissement des réserves et des exportations ses principales priorités