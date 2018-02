Le Français EDF signe avec Anadarko un accord d’approvisionnement en gaz mozambicain, sur 15 ans

(Agence Ecofin) - Mardi, l’Américain Anadarko a déclaré que Mozambique LNG, la JV engagée sur le développement de la Zone extracôtière 1 a paraphé avec Electricité de France (EDF) un contrat à terme de vente et d’achat (SPA) de 1,2 million de tonnes par an (Mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL). Ceci, sur une période de 15 ans.

Cependant, Anadarko n’a signalé dans son communiqué, aucun détail sur la valeur du contrat et la date du démarrage des livraisons.

« EDF est l'un des plus importants services publics d'électricité au monde. En signant cet accord, Mozambique LNG continue à valider sa position de fournisseur de GNL à long terme compétitif, avec l’un des plus importants projets au monde », a déclaré Mitch Ingram, vice-président en charge des opérations en eau profonde d’Anadarko. Et d’ajouter qu’Anadarko prévoit que le développement de Mozambique LNG ouvrira de nouvelles opportunités pour le pays et servira de plateforme de croissance pour son développement en cours.

D’une capacité prévue de 12,88 Mtpa de GNL par an, avec deux trains, l’unité de liquéfaction de gaz de Mozambique LNG sera située à Palma, dans la province de Cabo Delgado pour monétiser les gisements Golfinho / Atum.

C’est la première fois qu’Anadarko signe un SPA au Mozambique avec un partenaire européen. Les deux derniers SPA avaient été paraphés avec la société publique thaïlandaise du pétrole (PTT) et le producteur et distributeur japonais d’électricité, Tohoku Electric, pour respectivement 2,6 Mtpa et 280 000 tonnes par an de GNL.

Olivier de Souza

