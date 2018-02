Egypte: Dolphinus va importer du gaz naturel israélien pour 15 milliards $, sur les 10 prochaines années

(Agence Ecofin) - Lundi, au Caire, la société énergétique Dolphinus Holdings a annoncé avoir signé avec les partenaires des champs gaziers israéliens Tamar et Leviathan, un accord décennal pour l’importation d’environ 64 milliards de mètres cubes de gaz naturel, pour un montant de 15 milliards de dollars.

Le contrat a été signé par des représentants de Delek Drilling et Noble Energy, deux des principaux actionnaires de Tamar et Leviathan et un responsable de Dolphinus Holdings. Selon ses termes, chacun des partenaires livrera 32 milliards de mètres cubes de gaz naturel sur la période. Cependant, aucune date n’a été annoncée pour le début des exportations.

Il faut rappeler que le champ Léviathan qui est l’un des plus grands gisements gaziers d’Israël devrait entrer en service fin 2019. Pour ce qui est de Tamar, son contrat avec Dolphinus est interruptible avant la fin des 10 ans et il a la possibilité de le convertir en un contrat à terme, entre juillet 2020 et décembre 2021. Les parties engagées dans l’accord n’ont pas encore décidé de comment le gaz sera transporté vers les terminaux égyptiens de Dolphinus.

Commentant l’information, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu (photo) a déclaré que cet accord « renforcera l’économie nationale et les liens régionaux». De son côté, son ministre de l’Energie, Yuval Steinitz a indiqué qu’il s’agit de l'accord d'exportation le plus important avec l'Egypte depuis la signature du traité de paix en 1979.

Avec ses immenses réserves gazières et ses nombreux champs en production et à venir, l’Egypte est progressivement entrain de devenir un hub gazier mondial. Le pays devrait devenir autosuffisant avant la fin de cette année. Plusieurs unités de liquéfaction devraient voir le jour d’ici les 5 prochaines années, tant pour le marché local que régional.

Olivier de Souza