Egypte : au deuxième trimestre, Engie va livrer trois cargaisons de GNL à EGAS

(Agence Ecofin) - Dimanche, des sources commerciales ont confié à Reuters que le Français Engie et la société publique égyptienne du gaz naturel, EGAS, ont signé un accord portant sur la livraison de trois cargaisons de GNL aux terminaux d’EGAS, pendant le deuxième trimestre de l’année. Les mêmes sources ont précisé que cette transaction se fera dans le cadre d’un accord bilatéral et non via un processus d'appel d'offres standard.

La nouvelle survient alors que d’autres sources commerciales avaient indiqué, le mois dernier que l’Egypte cherchait à importer cinq cargaisons de GNL à des prix compétitifs. Il faut souligner que l'Egypte prévoit d'arrêter d'importer du GNL d’ici juillet 2018, car le pays accélère la production dans les gisements de gaz récemment découverts.

Engie, qui est le numéro 2 mondial de la liquéfaction de gaz naturel, envisage de se débarrasser de ses actifs dans l’amont du gaz naturel liquéfié pour mieux investir dans la transition énergétique. En 2016, son chiffre d’affaires dans le GNL a chuté de 20,7 % à 8,9 milliards d’euros et son résultat brut d’exploitation s’est effondré de 98,3 %, pour tomber à 3 millions d’euros, par rapport à 2015. Avec une flotte composée de 12 méthaniers, Engie possède des unités de liquéfaction de gaz aux Etats-Unis, en Norvège et en Egypte.

Olivier de Souza