Tullow Oil cherche des acheteurs pour son pétrole kényan

(Agence Ecofin) - Dans une mise à jour commerciale déposée la semaine dernière à la bourse de Londres, la société britannique Tullow Oil a déclaré qu’elle recherche des acheteurs pour son pétrole kényan, extrait dans le cadre de la phase de production pilote (Early Oil Pilot Scheme). Les ventes devraient démarrer au cours des quatre prochains mois.

Ces exportations sont destinées à tester l’accueil réservé par le marché international aux découvertes kényanes, qui ont permis le lancement de la production l’année dernière.

Le brut extrait depuis un peu plus de six mois, s’élève à plus de 70 000 barils et est actuellement stocké dans un terminal au port de Mombasa. Il y a notamment été transporté par voie routière.

Tullow devrait démarrer la production commerciale de son pétrole kényan avant la fin de cette année, mais plusieurs conditions devraient être atteintes avant.

Des acheteurs indiens et chinois se sont dits intéressés par la production, une fois la phase commerciale enclenchée.

Olivier de Souza