En 2024, les USA et la Chine deviendront les plus grands exportateurs et importateurs mondiaux de GNL (AIE)

(Agence Ecofin) - A partir de 2024, les Etats-Unis et la Chine deviendront, respectivement, le plus grand exportateur et importateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL). C’est ce qui ressort de la dernière étude de l’Agence internationale de l'énergie (AIE), publiée ce mardi.

Selon le document, les exportations américaines de GNL devraient atteindre plus de 100 milliards de mètres cubes et le pays pourra ainsi déloger les deux leaders de ce segment que sont l'Australie et le Qatar. Pour ce qui est de la Chine, ses importations dépasseront la barre des 100 milliards de mètres cubes, ce qui lui permettra de surclasser le principal importateur mondial : le Japon.

Aux Etats-Unis, cette étape sera le résultat d’un boom gazier qui a démarré depuis l’avènement au pouvoir de Donald Trump qui, malgré la pression des organisations écologiques, soutient fermement l’industrie des fossiles. Des lignes de crédit ont même été ouvertes spécialement pour les producteurs de schiste. Les Etats-Unis qui sont devenus, depuis 2018, le premier producteur mondial de gaz, verront leur part de la production mondiale passer à environ 23%, selon les projections de l'AIE.

Le passage de la Chine au rang de premier exportateur mondial de GNL sera favorisé non seulement par une demande gigantesque (+18 % en 2018), mais aussi par une baisse des importations nipponnes. Le Japon, dont les importations ont commencé à décroître après le redémarrage en 2014 de certaines centrales nucléaires, devrait importer beaucoup moins que d’habitude, à cette échéance.

Par ailleurs, l’AIE rappelle que, portée par la Chine, la demande mondiale de GNL a atteint un niveau record de 432 milliards m3 en 2018, après avoir grimpé d'environ 10 % par an au cours des dernières années. L’Agence s’attend à ce que la demande mondiale de GNL augmente d'environ 4 % par an jusqu'en 2024.

Olivier de Souza