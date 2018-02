Les Etats-Unis pourraient mettre fin à leurs importations de pétrole nigérian, d’ici 2022

(Agence Ecofin) - D’ici les quatre prochaines années, les Etats-Unis devraient mettre fin à leurs importations de pétrole brut produit au Nigéria, étant donné que le pays se rapproche progressivement du statut d’exportateur net de pétrole. C’est ce qu’indique le rapport annuel sur les perspectives énergétiques de l’Administration américaine de l’Energie. Une situation qui sera la conséquence logique du boom que connait depuis les 5 dernières années, la production énergétique américaine grâce au pétrole de schiste. Le géant ouest-africain perdrait ainsi l’un de ses plus importants clients, même si ses exportations vers les USA n’ont évolué qu’en dent de scie depuis 2012.

Selon des données fournies par The Guardian Nigeria, les Etats-Unis ont importé au troisième trimestre de l’année dernière, 28,53 millions de barils de pétrole nigérian, en augmentation par rapport aux 18,88 millions de barils sur la même période en 2016 ; 10,13 millions, 5,10 millions et 21,23 millions de barils sur la même période, respectivement en 2015, 2014 et 2013.

Face à cette situation, le Nigéria se prépare déjà pour trouver d’autres marchés pour son pétrole. Alors que la fédération vient de doper ses exportations vers l’Asie, notamment la Chine et l’Inde, un plan est en cours d’élaboration pour desservir davantage de marchés africains, selon le ministre nigérian du pétrole, Ibe Kachikwu (photo).

Olivier de Souza