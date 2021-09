L’AIE table sur une demande robuste de pétrole jusqu’en fin d’année

(Agence Ecofin) - Les rapports mensuels de l’AIE sur le marché pétrolier offrent une vision complète de l’offre et de la demande, mais aussi sur les perspectives et les prix du baril. Ils représentent l’une des sources les plus fiables sur le marché pétrolier mondial.

Le 14 septembre, l’Agence internationale de l’Energie (AIE) a publié son rapport mensuel sur le marché pétrolier, dans lequel elle affirme que des signes indiquent un ralentissement des contaminations à la Covid-19 en Asie, grâce à un regain des campagnes de vaccination. Par conséquent, la demande devrait rebondir de 1,6 million de barils par jour en octobre et poursuivre sa croissance jusqu’à la fin de l’année.

Avec l’apparition du variant Delta du coronavirus et son impact en Asie au cours des derniers mois notamment, l’Agence avait réduit ses estimations de croissance de la demande annuelle de 105 000 barils par jour. Au même moment, elle avait relevé son estimation de croissance de 85 000 barils par jour pour 2022.

IEA "lowered its 2021 global oil demand growth forecast ..5.2 mmb/d but raised its 2022 figure by 85,000 bpd to 3.2 mmb/d.



These forecasts are well below those of...OPEC, which expects demand to grow by about 5.96mmb/d this year and 4.15 mmbpd next year.https://t.co/8dGbMFtguj pic.twitter.com/NiFZfNAYUk