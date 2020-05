Après le pétrole le mois dernier, le gaz naturel pourrait aussi descendre sous la barre de 0 dollar (ENN Energy)

(Agence Ecofin) - Wang Yusuo, le président d’ENN Energy Holdings, l’un des plus grands distributeurs de gaz naturel en Chine, a évoqué la possibilité selon laquelle le prix du gaz naturel descende sous la barre de 0 dollar, au cours des prochaines semaines. Cette situation sera due à la saturation des capacités de stockage du combustible, qui se font de plus en plus rares.

« Pour le gaz naturel, j’ai entendu parler de la possibilité de prix négatifs. Je pense aussi que cela pourrait arriver (…). C’est parce que le gaz naturel a une capacité de stockage encore plus limitée et que sa production est également plus rigide. Cela pourrait donc se produire », a-t-il expliqué.

Un scénario qui ferait donc écho à la chûte record des cours du pétrole le mois dernier. S’il n’a pas précisé de région ou de référence particulière, le milliardaire a assuré que tout plongeon en dessous de 0 dollar ne serait que de courte durée, comme avec le pétrole le mois passé.

Pour ENN Energy Holdings, il s’agirait d’une opportunité d’importer du gaz naturel obtenu gratuitement, mais le responsable dit s’inquiéter pour les négociants qui doivent percevoir cette information comme « un avertissement, car ils risquent de subir durement l’effondrement des prix. ».

Les prix de référence du gaz en Asie, en Europe et aux États-Unis ont tous atteint des niveaux historiquement bas cette année, dans un contexte d’offre excédentaire et de demande atone, rappelle World Oil.

Olivier de Souza