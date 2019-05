Encore un accord de vente et d’achat du GNL mozambicain pour Anadarko

(Agence Ecofin) - Lundi, le producteur américain Anadarko a annoncé avoir conclu un accord de vente et d’achat (SPA) pour fournir 1,6 Mtpa de GNL par an sur 17 ans au japonais Jera et au taïwanais CPC Corporation, à partir de son projet mozambicain de liquéfaction de gaz naturel.

Ce nouvel accord porte à 11,1 Mtpa de GNL, le volume annuel livrable sur le projet.

Tous ces SPA couvrent quatre des cinq principaux marchés importateurs de GNL dans le monde avec, entre autres, les plus grands importateurs dont CNOOC, Tokyo Gas, Centrica, Shell, Tohoku, Bharat et EDF.

Pour Anadarko, qui va prendre la décision finale d’investissement sur le projet en juin prochain, la nouvelle est accueillie avec beaucoup d’enthousiasme. « Cet accord de co-achat avec Jera et CPC réunit deux importants clients asiatiques et assurera un approvisionnement fiable en énergie propre pour répondre à la demande croissante du Japon et de Taïwan […] Nous sommes ravis de passer à l'étape suivante avec l'annonce prévue d'une décision d'investissement finale pour le projet le 18 juin », a déclaré Mitch Ingram (photo), vice-président exécutif d'Anadarko.

L’usine de liquéfaction d’Anadarko sera composée de deux trains pour une capacité annuelle de 12,88 millions de tonnes. Plus tard, les opérations africaines de la société américaine seront gérées par Total, conformément à un accord signé la semaine dernière.

Olivier de Souza