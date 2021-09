L’OPEP entend stabiliser le prix du baril de Brent dans la fourchette de 65 à 75 $

(Agence Ecofin) - Depuis 2016, l’OPEP met en œuvre des stratégies de plafonnement de son offre, dans le but de faire correspondre sa production à la demande du marché. Une manœuvre dont le but est de maintenir le baril dans une fourchette de prix qui profite aux producteurs et aux consommateurs.

Mardi, Vagit Alekperov (photo), PDG du producteur russe Lukoil, a laissé entendre dans une interview accordée au journal économique Kommersant que l’OPEP cherche à maintenir le prix du Brent dans la fourchette comprise entre 65 à 75 dollars le baril. Il souligne qu’une telle stabilisation du prix du Brent représente un avantage significatif pour les consommateurs et profitera aussi aux producteurs.

Pour Alekperov, une augmentation des prix du Brent au-delà de cette fourchette jusqu’à 100 dollars n’est pas souhaitable, car, soutient-il, « cela conduirait non seulement à davantage d’investissements dans des projets économiquement moins rentables, mais aussi à l’effondrement du marché ».

Pour rappel, entre avril et juillet 2021, le baril de Brent est resté cantonné entre 65 et un peu plus de 75 dollars. Depuis, il a entamé une série de yo-yo à cause des fluctuations de la demande et de l’évolution de la contamination au coronavirus. Cela a conduit à un plus bas de 64 dollars le 22 août dernier. Selon la plateforme Trading View, le baril du combustible s’est échangé à 72 dollars, tôt ce mardi.

Le Brent est avec le WTI, le pétrole de référence sur les marchés. Son prix détermine en partie celui des deux tiers de la production mondiale de brut, indique le site Connaissance des Energies.