Algérie : première exportation du gaz naturel produit sur le champ Touat

(Agence Ecofin) - Samedi dernier, le producteur britannique de pétrole et de gaz Neptune Energy, a annoncé avoir exporté pour la première fois, le gaz extrait sur le champ Touat situé dans le sud-ouest du pays.

Le champ est entré dans sa phase de production en février dernier et livre environ 450 millions de pieds cubes standard de gaz par jour. Cela représente près de 6 % des exportations totales de gaz de l’Algérie.

Touat qui comprend 19 puits de développement et une usine de traitement du gaz restera en production pendant 20 ans. Il faut rappeler que Neptune et son partenaire Sonatrach, la société publique algérienne des hydrocarbures, avaient assuré que les premiers volumes de gaz du site seraient exportés pendant le premier semestre de 2019. Finalement, cette opération intervient au milieu du second semestre.

Jim House, PDG de Neptune s’est ravi de cette exportation et a indiqué que l’Algérie revêt un caractère stratégique pour les activités de Neptune.

Le projet Touat est mené par le Groupement Touat Gaz (GTG Partners), composé de Neptune Energy Touat (65 %) et Sonatrach (35 %).

Olivier de Souza

