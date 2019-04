Les prix du pétrole ont atteint leur plus haut niveau en cinq mois

(Agence Ecofin) - Lundi, les prix du pétrole ont grimpé jusqu'à 2 % atteignant leur plus haut niveau sur cinq mois, en raison des prévisions de resserrement de l’offre globale liées à la reprise des combats en Libye et des réductions en Iran et au Venezuela.

Selon Reuters, les contrats à termes pour le Brent ont augmenté de 76 cents, ou 1,1 %, pour s'établir à 71,10 $ le baril. Les prix à terme du WTI américain ont gagné 1,32 $, ou 2,1 %, pour se fixer à 64,40 $ le baril.

En Libye, les milices de l’Est ont en effet lancé une offensive sur la capitale. Les affrontements menacent de perturber les exportations. Un ou plusieurs terminaux d’exportation pourraient se retrouver fermés dans les prochains jours.

Du côté iranien, les sanctions américaines continuent de fragiliser les politiques pétrolières. Le Venezuela dont l’offre fait également l’objet de sanctions américaines devrait voir sa production continuer à chuter dans les prochains jours.

Dans ces conditions, on risque d’assister à un nouveau recul de l’offre de l’OPEP sur un mois.

En effet, au terme du mois de mars, la production du cartel s’est élevée à 30,40 millions de barils par jour, en baisse de 280 000 barils par jour par rapport à février. C’est le plus faible niveau de production de l’OPEP depuis quatre ans.

Olivier de Souza